Krzyki i kłótnie w Sejmie. Hołownia: granice zostały przekroczone

"Granice zostały przekroczone"

- Drodzy państwo, chwileczkę, moment. Dopuszczam państwa do głosu. Zamieniacie wnioski formalne w debatę na temat problemów rolnictwa. Wiem, że to jest ważne, ale ta debata odbędzie się podczas posiedzenia Sejmu co najmniej w dwóch punktach - tłumaczył Hołownia.