Zakład o ustawę dot. aborcji. Kuriozalna propozycja wicemarszałka Sejmu

Do decyzji Hołowni odniósł się wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL, który stanął w obronie lidera Polski 2050. - To bardzo dobra decyzja, mądra i roztropna pana marszałka, który z agendy politycznego sporu, bo przecież jesteśmy w kampanii wyborczej, zdjął temat, który zasługuje na szacunek, spokój, na to, żeby przepracować go w innych warunkach niż w warunkach kampanii wyborczej - powiedział na antenie Polsat News.