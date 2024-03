PiS bojkotuje ślubowanie Pawłowskiej. Puste miejsca na sali

Krzysztof Ardanowski zapowiedział w środę na antenie RMF FM, że widzi szans, na przyjęcie Pawłowskiej do klubu PiS. - PiS jej nie przyjmie. Obraza majestatu. PiS będzie ją na każdym kroku sekował. Mi się nie podobają jej wolty polityczne. Człowiek powinien mieć jakieś stabilne poglądy, a nie latać od Sasa do Lasa, jak to miało miejsce - stwierdził.