"Władca zamrażarek". Posłanka PiS uderza w Hołownię

Anna Gemicka z PiS zaapelowała do Szymona Hołowni, by Sejm zajął się uchwałą ws. sytuacji w rolnictwie. - Może sobie pan być wielkim władcą zamrażarek, ale proszę pamiętać, że ponosi pan odpowiedzialność przed obywatelami - mówiła. Marszałek z kolei wytłumaczył, że uchwała ma numer druku i została już skierowana do prac w komisji.