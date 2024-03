Reaguje na zakaz Trzaskowskiego. Chce płacić rolnikom mandaty

- Krótka informacja , spieszę do Warszawy na strajk. Chciałbym powiedzieć, że zrzutka, która jest zrobiona na moją ochronę i pomoc prawną, chciałbym ją przeznaczyć dla wszystkich rolników, którzy dostali mandaty od początku trwania tych protestów. Na rolników, którzy odezwą się do mnie albo do przyjaciela, który założył tę zrzutkę. Którzy mają problemy prawne, którzy dostali mandaty, a nie stać ich na opłacenie. Jeżeli znacie takie osoby, to dawajcie znać w prywatnych wiadomościach - mówi na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Hubert Ojdana.