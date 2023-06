Kryzys na Krymie. Nawet rok bez dostaw wody

- Obecnie jeszcze nie ma poważnych problemów. Zapasy wody w Krzywym Rogu wystarczą na półtora do dwóch miesięcy. Woda jest dowożona do Nikopola i miast, które ucierpiały na skutek powodzi. Premier (Ukrainy - red.) wydał polecenie, by szybko zwiększyć zasobność ujęć wody w obwodach chersońskim, mikołajowskim i dniepropietrowskim. W pierwszej kolejności chodzi o zabezpieczenie szpitali, gdzie trzeba zapewnić ludziom wodę pitną - poinformował szef Ukrhidroenerho.