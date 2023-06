Kreml reaguje na zniszczenie zapory w Nowej Kachowce. "Celowy sabotaż Ukrainy"

– Prezydent otrzymuje raporty z Ministerstwa Obrony i innych służb o tym, co dzieje się wokół elektrowni wodnej Kachowka. Już teraz możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest to celowy sabotaż strony ukraińskiej – powiedział Pieskow w rozmowie z dziennikarzami, jak przekazuje agencja TASS. Zaprzeczył zarzutom, że to Rosja brała udział w ataku na elektrownie wodną.