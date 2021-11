Kryzys na granicy. Żaryn: Polska jest teraz wrogiem numer jeden Białorusi

W czwartek komendant Straży Granicznej gen. dyw. Tomasz Praga skierował pismo do przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi, w którym zażądał usunięcia migrantów z rejonu przejścia w Kuźnicy do końca tygodnia. Ostrzegł, że jeśli tak się nie stanie, może dojść do zamknięcia tamtejszego towarowego przejścia kolejowego.