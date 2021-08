Kryzys na granicy z Białorusią. Mocne słowa byłego ambasadora RP w Mińsku

- Według moich informacji białoruskie reżimowe media używają sobie na Polsce. Z punktu widzenia Alaksandra Łukaszenki obecna sytuacja przynosi mu same korzyści. Białoruś dostaje pieniądze za transport uchodźców i przysparza Polsce problemów. Białoruski dyktator bierze odwet na naszym kraju za to, co robiliśmy wcześniej. Za wspieranie białoruskiej opozycji, a także za sankcje, jakie nałożyła na Białoruś Unia Europejska. Przy okazji dzieli polskie społeczeństwo. Część naszych obywateli jest bezkrytyczna i skupia się na kwestiach humanitarnych - nie patrząc, że jest to operacja specjalna reżimu Łukaszenki. Jeśli będzie trwała dalej, to klimat wokół migrantów w Polsce może się pogorszyć i doprowadzić do jeszcze ostrzejszego sporu politycznego. A to jest na rękę prezydentowi Białorusi - mówi Leszek Szerepka, polski historyk, urzędnik i dyplomata, od 2011 do 2015 r. ambasador RP na Białorusi.