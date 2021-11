Kryzys na granicy. Polska nie skorzysta z pomocy Frontexu?

"Przestępczy reżim Łukaszenki dąży do przesilenia i destabilizacji sytuacji na granicy. Rząd nie ma na co czekać. Trzeba w pełni zaangażować Frontex. To wojna hybrydowa. W maksymalnym zakresie należy uzyskać wsparcie i gwarancje NATO. Włączyć medyków i NGO w pomoc humanitarną" - napisał na Twitterze poseł KO Michał Szczerba.