Kryzys migracyjny "przykrywa" niewygodne tematy dla władzy. PiS chce przejść do ofensywy

- Proszę spojrzeć na to, co wyprawia opozycja. To jest bagno - mówi polityk PiS. I cytuje nowy wpis Donalda Tuska opublikowany na Twitterze: "Mateuszu, migranci to nie jest polityczne złoto, pandemia to nie biznes, aborcja nie spadła wam z nieba. Nie myśl, jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać!".