Makowski: Cisza głośniejsza od krzyku. Co zmieni protest po śmierci Izy? [OPINIA]

I tutaj właściwie można by zamilknąć. Bo co napisać? Że dało się tego uniknąć? Że praktyka postępowań prokuratorskich oraz niektórych grup aktywistów wywiera efekt mrożący na lekarzach, którzy w obawie przed oskarżeniami, z aborcją zwlekają do ostatniej chwili? A może, że lekarze powinni być odważniejsi? Działać bardziej stanowczo, gdy rozumieli powagę sytuacji? To nie przywróci życia Izie.