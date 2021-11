PiS i KO tracą, za nimi czai się Hołownia. Wyborcy zmęczeni polaryzacją? [ANALIZA]

O ile tydzień temu na formację Szymona Hołowni, która była główną sondażową ofiarą powrotu do polskiej polityki Donalda Tuska, chciało zagłosować 12 proc. badanych, w badaniu z 5 listopada zadeklarowanych wyborców tej partii jest już o 4,5 pp. więcej. Wszystko wskazuje na to, że partia zaczyna wracać na drogę, która nie tak dawno temu dawała jej fotel lidera polskiej opozycji. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele - Koalicja Obywatelska udowodniła, że potrafi być skutecznym medialnie "anty-PiS-em", ale nie pokazała, co proponuje w zamian. Równocześnie cechy, które były siłą Hołowni - próba gromadzenia elektoratu rozczarowanego stagnacją opozycji, umiarkowanego centrum oraz ludzi do tej pory niezainteresowanych polityką - w sytuacji skokowo rosnącej polaryzacji znowu okazują się atrakcyjne.