Nowy sondaż z USA. W Waszyngtonie iskrzy

"Gdyby sędzia próbował powiedzieć generałowi, jak przeprowadzić operację wojskową, byłoby to nielegalne. Gdyby sędzia próbował nakazać prokuratorowi generalnemu, w jaki sposób korzystać z jej uznania jako prokuratora, byłoby to również nielegalne" - napisał Vance na X, dodając, że sędziowie nie mogą kontrolować legalnej władzy wykonawczej.

Jak podaje NBC News, nie było jasne, do jakiego sędziego lub nakazu sądowego odnosił się Vance. Niektóre z zarządzeń wykonawczych Trumpa zostały już zakwestionowane w sądzie w ponad dwóch tuzinach pozwów, a sędziowie tymczasowo wstrzymali wiele z nich .

W sobotę sędzia federalny tymczasowo zablokował Departamentowi Efektywności Rządu Trumpa i miliardera technologicznego Elona Muska dostęp do wrażliwych systemów płatności Departamentu Skarbu i danych osobowych ludzi . To reakcja po tym, jak 19 prokuratorów generalnych pozwało administrację.

To zamieszanie na szczytach władzy w Waszyngtonie wpływa na opinię publiczną. Wskazuje na to sondaż YouGov, w którym aż 54 proc. respondentów wskazało, że w USA doszło do kryzysu konstytucyjnego. Nie zgadza się z tym 27 proc. ankietowanyc. 19 proc. nie ma zdania na ten temat.