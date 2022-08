Krytykował władze Czeczenii. Został brutalnie zamordowany

Czeczeński opozycjonista Sałman Tepsurkajew, krytykujący władze tej republiki na rosyjskim północnym Kaukazie, a w szczególności jej przywódcę Ramzana Kadyrowa, został przed dwoma laty schwytany na południu Rosji, a następnie przewieziony do Czeczenii i brutalnie zamordowany - powiadomił we wtorek niezależny rosyjski portal Meduza. To pierwsze publiczne informacje na temat.