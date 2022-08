Putin zrobi przerwę? "Widzi, że Rosjanie się wypalają"

Ołeksij Daniłow udzielił wywiadu "Gazecie Wyborczej". - Powinniśmy zrozumieć, że Władimir Putin postawił wszystko na jedną kartę: kartę wojny z Ukrainą. Mieć nadzieję, że on się zatrzyma i nie będzie próbował jej doprowadzić do logicznego w swoim wyobrażeniu końca, to oszukiwanie samych siebie - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.