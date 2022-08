Lekcja z wojny w Ukrainie dla Polski. "NATO nie jest sojuszem z papieru"

Wolski razem z innymi analitykami dostrzegł już dwa lata temu wielką mobilizację Rosjan. - Wyraźnie było widać już wcześniej rozwój armii, ćwiczenia Rosjan, w trakcie pandemii Rosjanie przerwali to. To był ich błąd. Rosjanie postawili na niekonwencjonalny konflikt. Uwierzyli, że są w stanie wywołać pucz, zmianę władzy i zainicjować rozkład państwa ukraińskiego. To, co widzimy to operacja nieprzygotowana do skali i zamiarów – tłumaczy ekspert ds. wojskowości.