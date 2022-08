Ukraińcy przejmują inicjatywę. "Nie ma miejsca, gdzie Rosjanie czuliby się bezpiecznie"

- Jeżeli Putin miałby wziąć odwet za ostatnie uderzenia Ukraińców, to mam nadzieję, że nie użyje do tego Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Może natomiast dokonać zmasowanego ataku na miasta ukraińskie na całej głębokości terytorium kraju aż do granicy zachodniej. Putina na to stać, bo na froncie Rosjanie sobie nie radzą, przez co szukają tego typu terrorystycznych metod - mówi Wirtualnej Polsce były dowódca Wojsk Lądowych.