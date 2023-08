"Wiedzieliśmy". Kreml reaguje na atak na most Krymski

- Wiedzieliśmy, to kolejne potwierdzenie - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. To jego reakcja na oficjalne przyznanie się Ukrainy do wszystkich ataków na most Krymski. Pieskow odniósł się także do wypowiedzi Ołeksija Daniłowa, który ogłosił, że Ukraina może uderzać na teren Rosji bronią własnej produkcji.