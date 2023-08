Kreml osamotniony. "Izolacja na arenie międzynarodowej"

Według nieoficjalnych źródeł, chińscy uczestnicy prezentowali konstruktywną postawę i podkreślali, że "Chiny to nie Rosja" w kwestii podejścia do konfliktu. Jeden z uczestników spotkania miał ocenić, że "sama obecność Chin (w Dżuddzie) pokazuje rosnącą izolację Rosji". Moskwa nie została zaproszona do udziału w rozmowach.