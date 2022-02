Kreml o działaniach Zachodu. "Rosja jest ostatnia, by mówić o wojnie"

Rosja odpowiada Zachodowi

Chodzi o ostatnie wypowiedzi światowych przywódców, którzy przekonywali o zbliżającej się inwazji Rosji na Ukrainę. - To bezpośrednio prowadzi do napięcia. A kiedy napięcie jest eskalowane do maksimum, jak to odbywa się teraz, wtedy każda iskra, każdy nieplanowany incydent lub każda drobna planowana prowokacja może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji - dodawał rzecznik Kremla.