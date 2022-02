Premier na konferencji w Monachium: Polska dobrze rozumie, czym jest pokój

- Uważamy, że wszystkie kraje są równe i mają równe prawo do pokoju. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z prawem dżungli. Wobec rosnącego podziału na Zachodzie, Moskwa postanowiła wprowadzić swoją agresywną politykę. Jeśli nie zostanie to powstrzymane, będzie to miało dalekosiężne konsekwencje dla pokoju międzynarodowego - dodał.