NATO chce dialogu z Rosją ws. Ukrainy. "Agresja poważnym błędem"

Zdaniem szefa NATO, zobowiązanie członków Sojuszu do wzajemnej ochrony jest "niezachwiane". Stoltenberg wysłał przy tym ostrzeżenie Kremlowi, iż jeśli ten będzie dążył do "mniejszej obecności" wojsk NATO przy rosyjskich granicach, to efekt będzie odwrotny i paradoksalnie "będzie tam więcej NATO".