Rosja ogłosiła częściowe wycofanie wojsk. Ukraińska armia pozostaje w gotowości do walki

Ukraińska armia mimo informacji o częściowym wycofaniu się rosyjskich wojsk, które stacjonują przy wschodniej ich granicy, nadal pozostaje w gotowości. We wtorek 15 lutego odbyły się ćwiczenia wojskowe w obwodzie donieckim, podczas których żołnierze ukraińscy testowali wyrzutnie rakiet przeciwczołgowych oraz broń do niszczenia schronów i bunkrów. Tego samego dnia Kreml ogłosił, że część żołnierzy, który znajdują się przy granicy z Ukrainą, zostanie wycofana, z uwagi na zrealizowanie zaplanowanych ćwiczeń wojskowych. Nie podano jednak do publicznej wiadomości liczby wycofanych żołnierzy oraz pojazdów. Sytuacja przy granicy obydwu krajów nadal jest jednak napięta i wojsko ukraińskie pozostaje w ciągłej gotowości. Generał Porucznik Ołeksandr Pawliuk stwierdził, że armia ukraińska ''musi być gotowa do walki''. Przy wschodniej granicy Ukrainy od kilku tygodni stacjonuje ponad 100 tys. żołnierzy oraz setki czołgów, oraz jednostek artylerii. Na południu Białorusi, również przy granicy z Ukrainą, znajduje się z kolei ok. 15 tys. żołnierzy rosyjskich wspieranych pojazdami opancerzonymi.