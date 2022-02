Kryzys na Ukrainie. Joe Biden: celem Rosjan jest Kijów

- Widzimy coraz więcej rosyjskich prowokacji i dezinformacji w Donbasie, by stworzyć pretekst do wojny - mówił Joe Biden podczas konferencji w Białym Domu. - Rosja stawia fałszywe zarzuty wobec ludobójstwa w Donbasie, że Ukraińcy atakują Rosjan. Nie ma żadnych dowodów na to, żeby Ukraina eskalowała konflikt - dodał.