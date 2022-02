Zełenski o światowych strukturach bezpieczeństwa. "Prawie zniszczone"

- Nie chcemy eskalacji, wiemy co mamy robić. Musimy znajdować się w jednej przestrzeni informacyjnej. Wiele już lekcji odrobiliśmy, zdajemy sobie sprawę ryzyka, które związane jest z naszym krajem. Przy granicy znajduje się 150 tys. rosyjskich żołnierzy i my o tym wiemy. Oznacza to, że Rosyjska Federacja to państwo wielkie, ale nie wyobrażam sobie, że tak wielki naród wystąpi przeciwko narodowi ukraińskiemu — powiedział Zełenski. Jego wystąpienie zostało nagrodzone owacjami na stojąco.