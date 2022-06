Przez Kraków przeszła ulewa. Smok przestał ziać ogniem

Pogoda w Polsce

Po lekkim ochłodzeniu i chwilowych ulewach w Polsce ponownie mamy do czynienia z upałami. Od środy Polskę ma zalać zwrotnikowy żar znad Afryki. Termometry moga pokazać nawet 35 st. C. W czwartek i piątek ma być cieplej. W te dni możemy zobaczyć na termometrach nawet 37-39 st. C.