Kosmiczne opowieści z Edytą Górniak. Byliśmy na "zlocie wolnych ludzi"

Im bliżej celu, tym częściej kwestie transcendentalne porusza mój rozmówca. - Wierzę w Boga, ale nie w ujęciu religijnym, wyznaniowym - wyjaśnia. - To pojęcie dużo szersze. Praktycznie wszystko, co robimy, pozwala nam go odkryć. "Harmonia Kosmosu" to próba szukania Boga, Stwórcy. Można go spotkać w sobie i w innych. Czuć go w sercu i w aurze - dodaje.