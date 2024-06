Jarosław Kaczyński wyrzuca działaczy PiS. Nowogrodzka zirytowana postawą ojca prezydenta

Według naszych informacji Kaczyński jest wściekły m.in. na prof. Jana Tadeusza Dudę, przewodniczącego sejmiku. To ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, który także jest sceptyczny wobec kandydatury Kmity. - Gdyby prof. Duda należał do PiS, to prezes by go wywalił z partii. A tak to nic nie może - twierdzi nieoficjalnie jeden z działaczy PiS.