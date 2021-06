Kosiniak-Kamysz: Polska spełnia definicję państwa autorytarnego [WYWIAD]

Przestrzegam przed nadmiernym triumfalizmem - Rzeszów to jaskółka zmian, ale to nie cała Polska. Do obozu PiS na pewno wkrada się nerwowość, co widać choćby po wyjazdowym posiedzeniu klubu w Przysusze. Pozycja Gowina, zamiast słabnąć, jeszcze się wzmocniła - dlatego prezes chciał wezwać do wzajemnej jedności. On widzi, że Zjednoczona Prawica się kruszy.