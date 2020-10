Koronawirus. Zaczęła się prawdziwa bitwa o wolne łóżka i respiratory

W wojewódzkie małopolskim zostało 12 wolnych respiratorów, zajętych jest 83 proc. łóżek przygotowanych dla pacjentów z COVID-19. To najgorsza sytuacja ze wszystkich województw - ustaliła Wirtualna Polska. Wojewoda małopolski polecił szpitalom odesłanie części pacjentów do izolatorium lub wypisanie do domów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus w Polsce. Gdzie zaczyna brakować wolnych łóżek i respiratorów? Jest mapa (PAP, Fot: grafika Piotr Tarnowski)