Koronawirus. Nowa prognoza epidemii. Lockdown w Polsce może nadejść szybko

- Jest to bardzo niebezpieczny wzrost, bo cały czas przyspiesza i niczym niezahamowany w krótkim czasie prowadzi do bardzo dużej liczby zakażonych. Przewidywania na najbliższy tydzień wskazują, że system opieki zdrowotnej w Polsce znajduje się na krawędzi upadku - komentuje dr Maciej Jasiński z Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wprawdzie swoje prognozy przygotowuje hobbystycznie, jednak ostatnio tygodniowy wzrost zakażeń przewidział z dokładnością co do tysiąca.