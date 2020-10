Koronawirus. Ostatnie bastiony opierają się drugiej fali zakażeń

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od soboty cała Polska stanie się jedną wielką czerwoną strefą . Tymczasem Łobez i Kamieńsk w woj. zachodniopomorskim oraz Sierpc na Mazowszu mogłyby pozostać nawet zielonymi strefami. W północno-wschodniej Polsce Pisz, Grajewo i Mońki to również enklawa złożona z trzech powiatów, które opierają się jesiennej fali COVID-19.

Łobez. Koronawirus przywleczony z większych miast

W liczącym 37 tys. mieszkańców powiecie łobeskim na COVID-19 choruje aktualnie około 20 osób, nowych zakażeń potwierdzono sześć, ale nie było ofiar śmiertelnych, nie ma ognisk epidemii. Na kwarantannie są za to uczniowie jednego z zespołu szkół. Inspektorzy zareagowali stanowczo po pierwszym przypadku, nakazując im izolację.

Sięga do notatek z postępowań epidemiologicznych i podsumowuje. - Mieliśmy 51 zakażeń, które wynikają z podróży mieszkańców do większych miast w regionie. Jeden z chorych pracował w dużej firmie pod Szczecinem i stamtąd przywiózł wirusa do domu. Mamy jedno zakażenie w szkole, ale uczniowie od razu zostali skierowani na kwarantannę - wylicza inspektor. Dodaje, iż ma nadzieję, że ten względny spokój utrzyma się jak najdłużej.