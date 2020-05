Koronawirus w Polsce. Na Mazurach już przechorowali COVID-19? Są pierwsze wyniki badań

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz postanowił przeprowadzić własne śledztwo, mające dać odpowiedź, czy mieszkańcy Mazur przechorowali epidemię koronawirusa jeszcze w lutym . To tłumaczyłoby zjawisko obserwowane od wielu tygodni - w powiatach północno-wschodniej Polski służby sanitarne odnotowały tylko pojedyncze przypadki zakażeń.

Na początku maja 200 osób, w tym urzędnicy, pracownicy przedszkoli oraz ośrodka pomocy społecznej zgodziło się oddać krew do badań. U ośmiu osób potwierdzono przeciwciała IgG, świadczące o przebytej infekcji jednym z koronawirusów. U jednej osoby podejrzewano przeciwciała w tzw. klasie IgM, co by oznaczało, że jest chora. Jednak dodatkowy test nie potwierdził zakażenia koronawirusem.