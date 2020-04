Na Mazurach przechorowali koronawirusa już w lutym? Sensacyjna teoria burmistrza

- To była fala infekcji, która objęła całe miasto. Sam chorowałem na tę dziwną grypę z gorączką i kaszlem. Po powrocie z ferii we Włoszech chorował mój zastępca, następnie wielu pracowników urzędu - opowiada Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. Na przełomie stycznia i lutego nikt jednak nie skojarzył zachorowań z epidemią koronawirusa .

Dopiero niedawno burmistrz zaczął analizować wydarzenia. Sam jest z wykształcenia genetykiem. Sięgnął do publikacji naukowych, skonsultował się lekarzami. Mają podstawy, aby przypuszczać, że mieszkańcy mazurskiego kurortu już przechorowali epidemię.

Skąd koronawirus na Mazurach?

Prawdopodobnym źródłem zakażenia w burmistrza mogli być inwestorzy z Azji, z którymi spotkał się w styczniu. Zachorował po kilku tygodniach. Wielu mieszkańców już 20 stycznia wyjechało na ferie do Włoch. Po powrocie z wyjazdów miejscowy szpital odnotował serię grypopodobnych infekcji z zapaleniem płuc. Kilka osób zmarło. Jak podkreśla burmistrz, wskaźnik śmiertelności dla miasta nie wzrósł, ale przypadki zachorowań na zapalenie płuc pozostały niewyjaśnione. W lutym nie przeprowadzano testów na obecność SARS-CoV-2.

Koronawirus w Polsce. Wirus był z nami od dawna

Przypomnijmy, że polski pacjent zero został zdiagnozowany jako zakażony 4 marca. Już wtedy epidemiolodzy komentowali, że koronawirus był obecny Polsce znacznie wcześniej.

Pierwszy chory zdiagnozowany w Lombardii we Włoszech zgłosił się do szpitala 20 lutego. Według serwisu South China Morning Post pierwszy przypadek osoby cierpiącej na COVID-19 pojawił się w Wuhan już 17 listopada 2019 roku. Dopiero 31 grudnia Chińczycy poinformowali Światową Organizację Zdrowia o przypadkach zapalenia płuc wywołanych z nieznanym dotąd wirusem. Z Wuhan wirus rozpoczął drogę przez świat, by zainfekować 3 mln osób.