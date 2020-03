Koronawirus w Polsce. Współpasażerowie pacjenta "zero" poddani kwarantannie

Identyfikacją pasażerów autobusu, którym do Polski wracał 29 lutego mieszkaniec Cybinki pod Zieloną Górą zajmowało się 15 powiatowych stacji sanepidu w całej Polsce - podaje Radio Zet. Wszystkie osoby zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie.

Z kolei zarząd firmy Sindbad, do której należy autobus, wydała komunikat, w którym wyjaśniła, że pacjent "zero" - zgodnie z wykupionym biletem - zakończyła swoją podróż w Słubicach.

"Autokar zabierał pasażerów z niemieckich miast: Bonn, Dusseldorf, Essen, Hamm, Bielefeld na trasie do miast północnej Polski" - informuje przewoźnik. Dodano, że listę wszystkich pasażerów przekazano Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Słubicach.

Koronawirus w Polsce. Autobus do dezynfekcji

Przewoźnik poinformował również, że autokar, którym jechał zarażony 66-latek, od niedzieli, czyli dnia powrotu z Niemiec, nie był kierowany do obsługi żadnych połączeń. W najbliższym czasie autobus zostanie poddany dezynfekcji.

Firma "Sindbad" zaznaczyła również, że jej pojazdy wykorzystywane do obsługi tras do Włoch, zostały dodatkowo wyposażone w płyny do dezynfekcji rąk, maseczki ochronne, a także termometry bezdotykowe.