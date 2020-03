Koronawirus w Polsce. Zamknięte przedszkole w Międzyrzeczu. Podejrzenie koronawirusa u 4-osobowej rodziny

Rodzice maluchów z jednego z międzyrzeckich przedszkoli (woj. lubuskie) zostali poproszeni o to, by szybko odebrać swoje pociechy z placówki. Okazało się, że dwójka dzieci ma objawy podobne do tych, jakie wykazują osoby zakażone koronawirusem.

Jak już wcześniej informowaliśmy do szpitala w Zielonej Górze, w którym leży pierwszy pacjent z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w Polsce, trafiła czteroosobowa rodzina z Międzyrzecza. To rodzice i dwójka dzieci w wieku 2 i 4.

- Jej członkowie źle się poczuli, mają objawy przeziębieniowe. Wcześniej byli w Niemczech, dlatego zgłosili się do szpitala - powiedział WP Robert Kowalik z biura rzecznika prasowego zielonogórskiego szpitala.

Okazuje się, że dwójka dzieci uczęszczała do jednego z międzyrzeckich szpitali. Natychmiast podjęto decyzję o zamknięciu placówki. Rodzice zostali telefonicznie poproszeni o to, by zabrać z niej swoje pociechy.

- U dwójki dzieci z przedszkola stwierdzono objawy podobne do zakażenia koronawirusem. Zostali o tym poinformowani rodzice, okazało się, że sami mają podobne objawy. Wszyscy byli ostatnio w Niemczech, dlatego są teraz izolowani. Pracownicy placówki skontaktowali się telefonicznie z rodzicami innych dzieci, żeby odebrać je z przedszkola - tłumaczył TVN 24 Dariusz Brożek, rzecznik prasowy gminy Międzyrzecz.

Obawa przed koronawirusem sprawiła też, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ze Skwierzyny (woj. lubuskie) odwołał wszystkie planowane w najbliższym czasie imprezy. Nie odbędzie się: kiermasz wielkanocny, targi edukacyjne dla maturzystów, impreza Mam Talent, Dni Kariery, wydarzenie Dać Szansę oraz Drzwi Otwarte.