Kluczowy dzień epidemii koronawirusa. Wiadomo, kiedy WHO popełniła największy błąd w swojej historii

20 stycznia w Wuhan oficjalnie było zaledwie 800 przypadków zachorowań i 25 zgonów. Do tego 11-milionowego miasta władze Chin wysłały na zwiad dr Zhonga Nanshana. To 83-letni specjalista chorób płuc, nazywany "Pogromcą SARS", czyli epidemii z 2003 roku. Był jedną z niewielu osób w Chinach posiadających wystarczającą pozycję, aby postawić się burmistrzowi Wuhan, karierowiczowi z komunistycznej partii Chin.

Skoro na tak mocne słowa było stać lekarza, to dlaczego szef WHO Tedros Ghebreyesus jeszcze przez tydzień powtarzał, że nie ma dowodów, aby zagrożenie mogło rozprzestrzenić się na inne kraje? Chwalił Chiny za sukcesy w opanowaniu "nadzwyczajnej sytuacji" i transparentność ich działań. Koronawirus rozpoczynał już galopadę w kierunku Europy i USA, aby uśmiercić prawie 200 tys. osób.

Koronawirus na świecie. Zero dolarów dla WHO

- Światowa Organizacja Zdrowia chodzi na smyczy Chin. Za jej szefem ciągnie się korupcyjna reputacja, jeszcze z czasów, kiedy był ministrem zdrowia w Etiopii. Jeśli te związki nie zostaną zbadane, a WHO nie uda się zreformować, powołamy nową organizację zdrowia. Zaprosimy do niej wszystkie cywilizowane kraje - powiedział niedawno republikański senator Tom Cotton.

Wstrzymanie finansowania WHO przez administracje Trumpa może rzucić tę organizację na kolana. Stany Zjednoczone wpłacają najwyższą składkę członkowską i są największym dobrowolnym sponsorem programów zdrowotnych (razem to ponad 400 mln dolarów). Aby załatać taką dziurę finansową, Chińczycy musieliby zwiększyć swoje wpłaty ponad 10-krotnie.

Jak WHO wydaje pieniądze? Budżet organizacyjny WHO za 2018 rok wynosił 2,74 mld dolarów. 1,1 mld idzie na pensje pracowników, 219 mln to koszt podróży służbowych, a 27 mln kosztowały kupione przez organizację samochody i meble. Na sprzęt medyczny i ekwipunek pracowników wydano 109 mln. Co ciekawe w ostatnim raporcie finansowym WHO pokazała wizualizację nowej kwatery głównej w Azji. Kompleks składa się z trzech drapaczy chmur.