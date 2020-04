Są powiaty, gdzie koronawirusa znają tylko z telewizji. "Do nas nikt nie przywlókł"

- Tak, to już siódmy tydzień epidemii, a u nas nic. Sam jestem zdziwiony - zastanawia się Marek Andruch, starosta powiatu bieszczadzkiego. - Najbardziej martwiłem się, kiedy ogłoszono zamknięcie szkół . Sporo osób przyjechało wtedy w Bieszczady, chcąc skorzystać z wolnego. Bałem się, że ta koronaturystyka przywlecze do nas wirusa. Potem zamknięto ruch w parku narodowym, hotele i pensjonaty opustoszały. Siedzimy tu na peryferiach Polski, odcięci od reszty kraju, samotni, ale na razie bezpieczni - dodaje urzędnik.

Zastrzega, że jest w stałym kontakcie ze stacją epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych. U sąsiadów w Lesku jest czterech chorych. Do Ustrzyk wirus póki co nie dotarł. 150 osób, które wróciły zza granicy, kontynuuje kwarantannę. Po testach nieliczni pacjenci z objawami kaszlu i gorączką okazali się negatywni. Podobnie jak grupka narciarzy, która była na feriach zimowych w Europie Zachodniej i ponoć miała kontakt z kimś chorym. Poszczęściło się, są zdrowi.

Koronawirus na peryferiach Polski

Ustrzyki Dolne i Bieszczady to jedna z 30 zielonych wysp w morzu epidemii. Nie ma tam ani jednego potwierdzonego testem przypadku koronawirusa. Gdzie epidemia nie dotarła? Zazwyczaj to lokalne społeczności. Mieszkańcy słabo zaludnionych terenów i małych miasteczek. Mało kto z nich jeździł podczas ferii na narty do Włoch i czy Austrii. A ci, którzy wracali do rodzin z pracy za granicą, trafiali na kwarantannę. Nie było od kogo się zarazić.