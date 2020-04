Koronawirus w Polsce. Wicepremier Piotr Gliński: musimy przeprowadzić prezydenckie wybory 2020 r.

- Wiem, że to jest polityk, którego interesuje dobro publiczne, Polska, a nie jakieś własne cele indywidualne i mam nadzieję, że odpowiedzialność w jego decyzjach zwycięży – powiedział Piotr Gliński.

Duży fragment porannej rozmowy dotyczył prezydenckich wyborów 2020 r. Poproszony o odniesienie się do licznych opinii kwestionujących prawidłowość ich przeprowadzenia w sposób korespondencyjny powiedział, że nie są one idealne, ale w tej chwili jest to najlepsze rozwiązanie. Pytany o stanowisko Episkopatu Polski, który również ma wątpliwości w tej sprawie, odpowiedział: