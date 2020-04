Wybory prezydenckie 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz: nie zejdę z pola walki

- Jeżeli rządzący nie słuchają głosów rozsądku, to mam nadzieję, że ich zatrzymamy w Sejmie, jeśli dojdzie do głosowania nad poprawką Senatu dotyczącą głosowania korespondencyjnego i wtedy będą zmuszeni przesunąć termin wyborów z 10 maja. Nie zejdę z pola walki, nie oddam walkowerem Polski, bo to byłoby wpisanie się w plan Jarosława Kaczyńskiego i pomoc dla Andrzeja Dudy, a uważam, że ta władza jeżeli tak postępuje dzisiaj, to będzie postępować jeszcze gorzej przez 5 lat i trzeba zrobić wszystko, żeby odsunąć ich od władzy, bo narażają życie i zdrowie, pomyślność obywateli na szwank, czyli nie wypełniają tego, do czego są wybrani i do czego zostali zaprzysiężeni. Na przykład prezydent Duda nie wypełnia tych zobowiązań złożonych w przysiędze przed Zgromadzeniem Narodowym - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.