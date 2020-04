Koronawirus w Polsce. SARS-CoV-2 w Narodowym Instytucie Onkologii

Przypomnijmy, że w czwartek GIS przekazał niepokojące dane - w Polsce zakażonych koronawirusem jest 461 osób personelu medycznego. To blisko 20 proc. wszystkich przypadków. "Jeśli to prawda, to jest to jeden z najwyższych odsetków w Europie. To problem systemowy. Konieczne nowe, szczegółowe zalecenia ochrony indywidualnej i organizacji pracy w szpitalach" - stwierdził na Twitterze epidemiolog dr Paweł Grzesiowski.