Fiskus ma plany na "po epidemii". Zakup prowokacja i masowe kontrole firm

W czasie gdy trwa walka z epidemią koronawirusa, Ministerstwo Finansów szykuje nowe uprawnienia śledcze dla Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnicy fiskusa mają zyskać prawo do nieoficjalnego "nabycia sprawdzającego". Według planów mieliby ruszyć do 65 tys. barów, by kupować kanapki, hot-dogi, kebaby, pizzę a przy okazji sprawdzać, czy transakcje będą nabijane na kasy fiskalne.

Nowe uprawnienia KAS. "Nabycie sprawdzające" urzędnik wcieli się w rolę klienta i sprawdzi, czy sprzedawca nabija na paragon. (PAP, Fot: Marcin Bielecki)