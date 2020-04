Koronawirus w Polsce. 461 osób personelu medycznego jest zakażonych

Dane opublikował PAP. Jak czytamy, 106 osób personelu medycznego z potwierdzonym koronawirusem jest hospitalizowanych, a 355 pozostaje w izolacji domowej. Łącznie kwarantanną objęte jest więc 4577 osób personelu medycznego, z czego 186 przebywa w kwarantannie zbiorowej. Co więcej, objętych kwarantanną jest również ponad stu pracowników Inspekcji.

Bondar zapewnił, że personel medyczny jest traktowany priorytetowo, jeśli chodzi o badania. Nie wszystkich to jednak uspokaja.

Koronawirus w Polsce. "Organizacja pracy w szpitalach największym błędem ministerstwa"

"Blisko 20 proc. wśród wszystkich zakażonych koronawirusem to personel medyczny. Brak odpowiednich procedur organizacji pracy w szpitalach innych niż jednoimienne to największy błąd Ministerstwa Zdrowia. Łatwo policzyć, co może się stać, jeśli liczba zakażonych będzie rosła. Potrzebny osobny sztab kryzysowy" - napisał na Twitterze Bartosz Arłukowicz z PO, były szef resortu zdrowia.