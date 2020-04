Koronawirus w Polsce. Agata Duda apeluje do Polaków. "Pamiętajmy o najbliższych"

Koronawirus w Polsce. Agata Duda apeluje: "Pamiętajmy o samotnych i służbach"

To co wybrzmiało z apelu Agaty Dudy, to prośba by pamiętać o bliskich, ale też o osobach, dla których zbliżająca się Wielkanoc będzie czasem trudnym, nierzadko spędzonym w samotności. - Niestety, w tym roku nie będzie to pora spotkań i odwiedzin. Musimy przebywać w naszych domach, tylko wśród najbliższych - mówi pierwsza dama.