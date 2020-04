Koronawirus w Polsce. Księża zbierają pieniądze dla szpitali na Pomorzu

Ksiądz Jacek Socha z Gdyni apeluje do księży z Gdańska i Trójmiasta, by zrzucali się na pomoc dla szpitali. - To nasze prywatne pieniądze - tłumaczy.

Koronawirus w Polsce. Księża organizują zbiórkę dla szpitali na Pomorzu (Fotolia)