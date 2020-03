Koronawirus w Polsce. Odwołane wizyty. Pacjenci czekają na diagnostykę i zabiegi

- Moja córka w trybie pilnym miała mieć zrobiony rezonans komputerowy, bo ma podejrzenia onkologiczne - opowiada mieszkanka Poznania, Anna. Jak tłumaczy jej córka do tej pory nie miała planowanych żadnych zabiegów. - Czekała na badanie rezonansem. To wyniki miały zadecydować o tym, czy zostanie podjęte leczenie i w jaki sposób będzie prowadzone. Szukałyśmy miejsca, w którym możliwie szybko zostanie przeprowadzone badanie i trafiłyśmy do jednego ze szpitali w Wielkopolsce. Ale tam wiele planowanych zabiegów zostało odwołanych z powodu epidemii koronawirusa. Teraz badanie rezonansem został przeniesione na 29 kwietnia. Musimy czekać. Jednak podejrzewam, że szansa na badanie w tym terminie jest mała - mówi Anna.

Koronawirus w Polsce. Pacjenci czekają na diagnostykę i zabiegi

Pacjenci szpitali, w których wstrzymano planowane przyjęcia, i w których wykonuje się jedynie zabiegi ratujące życie, często nie mogą wykonać planowanych badań i diagnostyki. A przez to podjąć dalszego leczenia. Większość szpitali w Polsce - zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia - ograniczyła do minimum udzielanie świadczeń. Chodzi m.in. o zabiegi diagnostyczne, tomografie komputerową i rezonans magnetyczny. Ale też o opiekę psychiatryczną, leczenie uzależnień, stomatologię czy wizyty u specjalistów.

Koronawirus w Polsce. Zabieg przełożony. Ale nawet sam bym nie zaryzykował

- W zeszłym tygodniu miałem umówioną wizytę u urologa. W wynikach okazało się, że mam podniesiony wskaźnik PSA, co oznacza albo stan zapalny albo jest związane z prostatą. Na badanie wysłała mnie hematolog. Ale dostałem informację, że od rana lekarz nie przyszedł do przychodni. A ja mam się wstrzymać z wizytą, bo sytuacja nie jest pilna i nie zagraża mojemu życiu - opowiada jeden z mieszkańców Wielkopolski. Inny dodaje: - Miałem mieć przeprowadzane leczenie zaćmy, ale zostało odwołane.

Koronawirus w Polsce. Szpitale działają w trybie pilnym

Diagnostykę i porady specjalistyczne wstrzymało m.in. Wielkopolskie Centrum Onkologii. "Po wszechstronnej analizie sytuacji w oparciu o wiedzę medyczną, szacunek i troskę o pacjentów oraz pracowników zmieniamy organizację świadczeń medycznych. W budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii codziennie przebywało ok. 3000 osób – pracowników i pacjentów. Nie jesteśmy dziś w tej sytuacji w stanie bezpiecznie przyjąć wszystkich chorych, którzy należą do grupy zwiększonego ryzyka" - napisał w komunikacie Julian Malicki, dyrektor WCO.

Koronawirus w Polsce. Dostępność placówek ograniczona

- Problem jest duży, bo ludzie, którzy czekają na diagnostykę albo dalsze leczenie nie mogą nic zrobić. Dostępność placówek medycznych przez zagrożenie zakażeniem koronawirusem w Polsce jest mocno ograniczona. To w pełni zrozumiałe działanie. Niestety we Włoszech umierają ludzie, którzy często nie mogą doczekać się pomocy. To ofiary epidemii, które nie były zakażone koronawirusem, ale nie miały dostępu do usług medycznych w odpowiednim momencie - komentuje jeden z lekarzy, który prosi o anonimowość.