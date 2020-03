WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze cezary tomczyk + 2 koronawiruskaczyński jarosław oprac. Anna Kozińska 59 min. temu Wybory w obliczu koronawirusa. "Całe państwo jest zakładnikiem Kaczyńskiego" Cezary Tomczyk w programie WP "Tłit" zaapelował do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego ws. wyborów prezydenckich. - Polska pana ogląda... Rozwiń Zaprowadź mnie pan do Ministra Zdr … Rozwiń Transkrypcja: Zaprowadź mnie pan do Ministra Zdrowia Łukasza szumowskiego żeby ten z kolei zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego zły prezes PiS po prostu nie padł do wyborów prezydenckich w pierwotnym terminie 10 maja tak jak dotychczas wczoraj oglądaliśmy ministra szumowskiego który w jednym z programów powiedział że członkowie komisji wyborczej powinni zostać w domu ale jednocześnie na pytanie czy wy bo byś powiedział że on nie jest jeszcze na pytanie w stanie odpowiedzieć mimo że każde z nich mówi że to początek kryzysu i rzeczywiście takim apelem warto się zwrócić pani minister Szumowski Polska ogląda ten i pana informacje które pan przekazuje ale musi być pan w tym uczciwe współ procent dzisiaj jest czas na powiedzenie sprawdzam dzisiaj jest czas na to żeby powiedzieć że wybory w takich warunkach Albo nie bo się może w rządzie się zmienia Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym że Ministerstwo Zdrowia najprawdopodobniej wyda negatywne rekomendacje medyczne w sprawie przeprowadzenia wyborów 10 maja Us Wrocław Gowin Dzisiaj w radiu Zet ważny członek rządu wicepremier mówi o tym że jeśli tempo zakażeń tempo rozszerzania się epidemii będzie tak jak dotychczas to sobie przeprowadzenia wyborów 10 maja 2020 roku absolutnie nie wyobraża Wczoraj pierwszy członek rządu wiceminister nauki pan Maksymowicz polityk porozumienia a stwierdził wprost te wybory są nie do przeprowadzenia tutaj Widać jakąś słychać jakąś zmianę retorycznym w prawo i sprawiedliwość i tak naprawdę na przykładzie braku chęci ogłoszenia stanu klęski żywiołowej jak w soczewce działa państwo PiSu Przecież wszyscy wiemy dlaczego jest tak jak jest Dlaczego nie ma stanu nadzwyczajnego ale dlatego że jest jeden człowiek w Polsce który uważa że trzeba przejść do wyborów za nic nie prezydenta za nic ma stanie premiera myśli pan że będzie miał weźmie pod uwagę zdanie polityków z rządu No głównie ze strony porozumienia bo to oni głośno dzisiaj mówiłaś że prawda się nie odbędą Bo zastanawiam się czy pan się zgadza po prostu Zakładam że tak z Jarosławem gowinem a ty to trochę wygląda tak jakby dzisiaj niektórzy politycy obozu zjednoczonej prawicy i próbowali poprzez przykład wprowadzanych restrykcji udowodnić jarosławowi Kaczyńskiemu że wybory się nie mogą odbyć powiem jasno znaczy tylko psychopata mógłby zorganizować wybory w Polsce 10 maja Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj psychopatą Bo on twierdzi że wybory 10 maja nie są zagrożone przynajmniej nie na teraz inaczej jeżeli będę miał jasność kto podejmie jeśli taką decyzję to o każdym tak powiem każdy kto będzie chciał zorganizować wybory 10 maja jest psychopatą bo Naraża 1000 ludzi nie tylko na zdrowie ale po prostu na śmierć to mocne słowa mocne słowa padły ZUS wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego który równie mocno wyraża się na temat możliwości przeprowadzenia wyborów 10 maja Nawiązując do tych deklaracji tych lodowcu którzy twierdzą że oni tych wyborów organizować nie będą na co marszałek a Terlecki i w Radiu Kraków stwierdził że po prostu ci samorządowcy zostaną wymieni na komisarzy jak pan to czy tak mam to interpretuje dzisiaj całe państwo jest zakładnikiem Jarosława Kaczyńskiego każdy poseł PiS to każdy wicemarszałek główny inspektor sanitarny minister zdrowia premier prezydent oni czekają tylko na żądanie Zgadzam się na zdanie które ma paść od Jarosława Kaczyńskiego i całe państwo od tygodni próbuje przekonać tego człowieka żeby wybory nie mogą się odbyć