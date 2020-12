Koronawirus w Polsce. Milion zakażeń od początku pandemii. "Mamy niewiarygodne dane i absurdalne przepisy"

- Milion zakażeń koronawirusem to tylko liczba, kolejny rubikon, który przekroczyliśmy - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską wirusolog dr Tomasz Dzieciątkowski. - Na początku taką liczbą było 10 tysięcy zakażeń, potem 100 tysięcy, a teraz jest to milion. To bariera w naszej wyobraźni, która oznacza jedynie to, że pandemia koronawirusa w Polsce wcale się nie zatrzymuje - dodaje.