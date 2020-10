Koronawirus w Polsce. Prof. Andrzej Matyja: "Wydolność służby zdrowia już się skończyła"

Prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: To decyzja, która zapadła za późno. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19, musimy go wyprzedzać, a nie gonić. Przebieg epidemii koronawirusa jest nieobliczalny. Można było przewidzieć wzrost zakażeń i ich ekspansję, ale nikt nie przewidział, że będzie aż tak źle, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Europy.

Zaznaczam, że te dane to ogromne niedoszacowania. Zachorowań wśród lekarzy jest tak naprawdę dużo więcej, ponieważ część z nich przechodzi zakażenie w samoizolacji. Oby się nie okazało, że chorzy leczeni z powodu COVID-19 będą leczeni przez personel z COVID-19. To byłby najtragiczniejszy scenariusz, który mógłby nas wszystkich spotkać.

To problem jeszcze większy niż przyjmowanie pacjentów zakażonych koronawirusem. Obowiązkiem w naszym kraju jest myśleć dwutorowo i niezależnie. Zapominanie o pacjentach innych niż zakażeni może doprowadzić do jeszcze większych tragedii niż sam COVID-19.

Zmniejszona liczba pacjentów kardiologicznych, onkologicznych, neurologicznych czy psychiatrycznych nie oznacza, że te choroby zniknęły. One są i będą. Chodzi tu o obawę chorych przed kontaktem z lekarzem i zmniejszoną dostępność do służby zdrowia.

Jestem zaniepokojony ustawą, która znalazła się w Sejmie, a w której to zrzucono odpowiedzialność za przekazywanie listy lekarzy do delegacji na okręgowe izby lekarskie. Do tej pory robił to wojewoda. Izba lekarska nie ma narzędzi ani możliwości zbierania danych wrażliwych.